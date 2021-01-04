إنفوجراف .. 6 نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية اللاب توب

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى 6 نصائح ذهبية للحفاظ على بطارية اللاب توب.

ويجب فصل اللاب توب عند ارتفاع حرارته لفترة من الوقت لإنقاذ عمر البطارية، كما يفضل استخدام الشواحن الأصلية حتى لا يدمر البطارية بعد فترة من الاستخدام.

وعند انخفاض البطارية عند 30% أو أقل ينصح بشحنها ختى لا تساهم فى تدميرها وتلفها، وعند الشحن يجب الاكتفاء بـ 80% دون وصوله إلى 100%.

وعند ترك عدد كبير من المواقع أو البرامج مفتوحة على اللاب توب فإن ذلك يستنفد طاقة بطارية اللاب توب، فبعض من البرامج مبرمجة على تحديث بياناتها بشكل مستمر مع وجود اتصالا بالإنترنت لذلك يفضل غلقها.

كما أن التطبيقات التى تساهم فى تسريع البطارية تعمل على زيادة نسبة الشحن بدرجة تتسبب فى تدميره.