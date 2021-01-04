استخراج جنين من بطن رضيعة فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - البداية بملاحظة وجود جسم غريب فى بطن الرضيعة أثناء حمل الأم لها، وتم متابعتها وإجراء ولادة قيصرية للأم، وحجز الرضيعة داخل وحدة حديثى الولادة بمستشفى الأطفال الجامعى.

وأسفرت التحاليل عن اكتشاف جنين شبه مكتمل محاط بأغشيته الجنينية كاملة داخل بطن الرضيعة، فتقرر استئصاله من داخل بطنها حتى تستكمل حياتها الطبيعية، ونقلها إلى وحدة حديثى الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

يذكر أن الفريق الطبى مكون من الدكتور إبراهيم على إبراهيم، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى، والدكتور أحمد ماهر مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد حمادة تكرونى، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتورة ولاء أحمد عزت طبيب مقيم، والدكتور حمدى إبراهيم مدرس الأشعة التشخيصية، والدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة.