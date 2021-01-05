نهاية مأساوية فى بداية 2021.. 11 ذئبا بشريا يغتصبون مضيفة فلبينية حتى الموت

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن "كريستين أنجيليكا داسيرا" صاحبة الـ 23 عاما، تم العثور عليها فاقدة للوعى فى حوض استحمام فارغ بغرفة فندق فى الفلبين حيث كانت هى وأصدقاؤها يحتفلون بـ ليلة رأس السنة الجديدة.

عجائب وغرائب

وأعلن السلطات الفلبينية وفاة المضيفة من مدينة جنرال سانتوس بعد نقلها إلى المستشفى فى المدينة الفلبينية.

وكشف قائد شرطة مدينة ماكاتى العقيد "هارولد ديبوزيتار" أن 11 رجلًا قد وجهت إليهم تهم لأنهم كانوا مع كريستين وقت وفاتها.

ولكن التهم "مؤقتة" حيث تنتظر السلطات تقارير التشريح وعلم السموم، ومن بين 11 متهمًا، ثلاثة منهم فقط كانوا أصدقاء "داسيرا" بينما كان الآخرون غرباء عنها.

وقد تم توجيه اتهامات إلى المتهمين الـ 11 بالاغتصاب حيث تم العثور على جثة كريستين مع تمزقات وعلامات على اغتصابها، كما كان جسدها مغطى بالكدمات والخدوش .. وتم نقل كريستين إلى المستشفى من قبل ثلاثة من أصدقائها وموظفى الفندق.