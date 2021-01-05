نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. فتح الطرق بعد انقشاع الشبورة

جدة - نرمين السيد - وذكر صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، الطرق التى أغلقت منها طريق الفيوم، ومحور 30 يونيو للقادمين من الإسماعيلية والسويس، وطريق الكريمات، وطريق مصر إسكندرية الصحراوى والعلمين، وطريق أسيوط ومحور 26 يوليو، وطريق أسوان الزراعى.

وأضاف أن الطرق التى تم فتحها لانقشاع الشبورة المائية والتى منها طريق السويس وبلبيس وطريق مصر الإسماعيلية وطريق السخنة.

وكشف صابر عن الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى وقال إنها تعمل بشكل مرضى وطبيعى وكذلك أيضا محاور الوجه القبلى.

وأشار إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تسير فيها الحركة المرورية بشكل جيد.

وأوضح صابر، أن اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، أعلن أن الحركة المرورية مرضية فى محافظة الجيزة، مضيفا أن نفس الحالة المرورية فى محافظة القاهرة فيما عدا أعلى كوبرى أكتوبر للمتجهين إلى محافظة القاهرة.

وقال صابر، إن اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بضرورة توعية المواطنين بالتزام التعليمات أثناء الشبورة المائية، من خلال استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية للغير، وفتح زجاج السيارة لعدم تكون الماء بداخله، واستعمال مساحات المطر، وعدم التخطى بسيارتك إلى سيارة أخرى لعدم التأثير على الحركة المرورية أثناء الشبورة.