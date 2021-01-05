بعد إذاعة صباحك ومطرحك.. صبحاوى علطول مع يونس يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" ليعلن تصدره تويتر واحتلاله الترند الأول فى مصر.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين: "المود عظيم أوى"، "هو اللى مشهيصنا هو اللى مدلعنا هو اللى مظبطنا هو"، "معندناش أغلى من وجوده وحسه معانا دايما"، "اصحى وفوق يونس فوق".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة أمس وصباح اليوم، وغيرها.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.