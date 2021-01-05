صور.. أجمل أزياء ملكة جمال روسيا سفيتلانا كوروليوفا

جدة - نرمين السيد - وتتمتع سفيتلانا بإطلالاتها الأنيقة وقوامها الرشيق وجمالها الجذاب الذى جعلها تتألق فى عالم الأزياء والموضة. وشاركت سفيتلانا فى مسابقات ملكات الجمال حتى تفوز بلقب ملكة جمال روسيا 2002 عندما كانت فى عمر الـ 19 عاما. ومثلت الروسية بلدها "بتروزافودسك" وفازت بملكة جمال أوروبا 2002. وتحرص كوروليوفا على قوامها من خلال انتظامها فى ممارسة التمارين الرياضية، وذلك ما أظهرته صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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