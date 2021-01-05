صور .. طريقة تنسيق البنطلون القطيفة فى الشتاء

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جدة - نرمين السيد - ويعد البنطلون القطيفة من أبرز صيحات الموضة فى شتاء 2021، لجاذبية ألوانه وإطلالاته، لذا لا يجب أن تخلو خزانة فتاة منه.
ويمكن تنسيق البنطلون القطيفة السكينى مع قميص أو بلوفر كاجوال بسيط، أو ارتداء الموديل الشارلستون مع بليزر للحصول على إطلالة جذابة.
وتلجأ بعض الفتيات إلى اختيار البدلة القطيفة حتى تلائم أجواء العمل، والخروجات الرسمية وتمنح إطلالة جذابة تلفت الأنظار.
ومن الممكن الظهور فى إطلالة موحدة من خلال ارتداء البنطلون القطيفة مع بلوفر من نفس اللون، أو ارتداء البناطيل الملونة وتنسيقه مع درجات زاهية.
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