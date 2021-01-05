شركة يابانية تبتكر كمامة لـ السيارات للقضاء على الفيروسات

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن قناع "Kurumask" يضاف لمرشحات الهواء بطريقة تشبه كمامة الوجه التى يرتديها الأفراد.
وينجح ذلك القناع فى تصفية 99.8% من الفيروسات خلال 15 دقيقة، ويساهم القناع فى تنقية الهواء من خلال تركيبه على مرشح المقصورة، ويقوم القناع بتنقية الهواء باستخدام مسامير مجهرية على سطحه لالتقاط وإتلاف الفيروسات التى تمر عبره.
وخلال الاختبارات التى قامت بها شركة هوندا، نجح القناع فى قياس وجود جزيئات البكتيريا الإشريكية القولونية وإزالة الفيروسات والبكتريا المنتشرة فى الهواء، ولكن لم تتوصل هوندا فى اكتشاف قدرة القناع على تنقية الجو من فيروس كورونا.
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