الخميس .. شاومى تطرح Mi 10i

جدة - نرمين السيد - ويعد "Mi 10i" مخصصا للسوق الهندى فهو مصنع فى الهند، وفقا لما جاء فى موقع "ذا فيرج". ويتميز الهاتف باحتوائه على شاشة إل سى دى بمقاس 6.67 بوصة، وذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل، وتصل سعة بطاريته إلى 4820 ميللى أمبير فى الساعة، ومستشعر بصمة جانبى، كما يصل سعره إلى 290 دولارا.

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