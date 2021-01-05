بعد دراسات حول تسببه فى نقل كورونا.. الصين تسجن مهربو حراشف آكل النمل

جدة - نرمين السيد - وذكرت محكمة فى مدينة ونتشو فى شرق الصين أن الشبكة أدينت باستيراد 23 طناً من حراشف آكل النمل الحرشفى، وهى أكثر الثدييات مواجهة لخطر الانقراض فى العالم، بقيمة 180 مليون يوان (28 مليون دولار) من نيجيريا بين عامى 2018 و2019، وفقاً لما ذكر موقع العين الإماراتى نقلا عن وكالة "فرانس برس".
وحُكم على رجلين وُصفا بأنهما "العقل المدبر" للشبكة، بالسجن بين 13 و14 عاماً، فيما حُكم على الآخرين بالسجن فترات تراوح بين 15 شهراً و12 عاماً.
وذكرت المحكمة أن حراشف هذه الثدييات كانت تُهرب مع بضائع أخرى بصورة مموهة داخل "شحنات من الزنجبيل".
وكانت الصين شطبت حراشف آكل النمل الحرشفى من قائمتها الرسمية للمنتجات، ذات الفائدة العلاجية فى يونيو، كما رفعت تصنيف الحيوان إلى أعلى مستوى حماية فى البلاد بسبب أعداده المتناقصة.
وتُستخدم حراشف هذه الحيوانات فى الطب التقليدى الصينى لعلاج جملة من الأمراض والمشكلات الصحية بينها جلطات الدم، رغم عدم وجود أى دليل علمى على فائدتها الطبية.
وخلصت دراسات أجريت العام الماضى إلى أن آكل النمل الحرشفى كان الوسيط الذى نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر عند ظهوره لأول مرة فى سوق فى مدينة ووهان الصينية.
ومن وقتها، حظرت الصين بيع الحيوانات البرية لاستخدامها كمصدر غذائى فى مثل هذه الأسواق.
وفى 31 ديسمبر، قالت الصين إنها أوقفت شبكة متهمة بإدارة أكبر عصابة لتهريب العاج فى البلاد ونقل أنياب أفيال بملايين الدولارات من غرب أفريقيا إلى السوق المحلية الواسعة فى البر الرئيسى.
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