مخالفة إجراءات كورونا ومحاولة هروب .. عقوبة قاسية فى انتظار زارا هولاند

جدة - نرمين السيد - وستمثل زارا هولاند أمام محكة باربادوس الواقعة فى منطقة الكاريبى، غدا الأربعاء، وستواجه غرامة كبيرة وعقوبة بالسجن، لاتهامها بانتهاك قوانين متعلقة بأزمة فيروس كورونا، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز". وكانت زارا وصلت إلى الجزيرة برفقة صديقها يوم 27 ديسمبر الماضى، وتم إخضاعها لفحص كورونا وإبلاغها بضرورة بقائها حتى تعرف النتائج. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إيجابية نتيجة الفحص الخاصة بصديقها وإصابته بفيروس كورونا، ولكن زارا غادرت الفندق دون إذن وذلك يوم 29 ديسمبر، حتى تم العثور عليها فى المطار أثناء محاولتها للفرار من البلاد.

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