جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب صعَّدت من موقفها الصارم تجاه الصين فى أسابيعها الأخيرة قبل تولى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن منصبه فى 20 يناير الجارى. توتر العلاقات بين الصين وأمريكا وكانت العلاقات بين الصين وأمريكا قد شهدت توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان، وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية فى ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية لأغراض عسكرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يقرر حظر التعامل مع 8 تطبيقات برمجيات صينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.