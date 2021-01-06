تجديد بصرى شامل.. مايكروسوفت تعد بشكل جديد لـ ويندوز

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "بيزنيس إنسايدر" بأن التكهنات أثيرت بعد إعلان الوظائف الذى نشرته الشركة حديثًا للإعلان عن وظيفة فى مجال هندسة البرمجيات فى فريق تجارب مستخدمى Windows Core.

ويقول الإعلان: "تعمل فى هذا الفريق مع منصتنا الرئيسية وSurface وشركاء التصنيع لتنسيق وتقديم التجديد المرئى الشامل لتجارب ويندوز للإشارة إلى عملائنا بأن ويندوز قد عاد والتأكد من أن ويندوز يعتبر أفضل تجربة نظام تشغيل للعملاء".

وأرفقت الشركة إعلان الوظيفة بوصف "Windows is BACK".. بعد أن وعدت مايكروسوفت بإصلاحات مرئية واعدة لنظام التشغيل ويندوز 10، فيما تقول بعض المصادر إن الشركة ستعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة فى الواجهة الرئيسية.

ولم تستبعد التقارير أن تظهر هذه التغييرات والتحديثات فى وقت لاحق من العام الجارى.