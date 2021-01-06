بعد توقيفها فى باربادوس.. أجمل صور ملكة جمال بريطانيا السابقة زارا هولاند

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية البريطانية، أن العارضة زارا هولاند، 25 عامًا، ستمثل اليوم الأربعاء أمام محكمة فى باربادوس، الدولة الأرخبيل الواقعة فى منطقة الكاريبى.

وتواجه زارا غرامة كبيرة وربما عقوبة السجن، بسبب اتهامها من طرف السلطات فى باربادوس بانتهاك قوانين فرضت لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

وكانت ملكة الجمال البريطانية وصلت برفقة صديقها إلى الجزيرة فى 27 ديسمبر الماضى، إذ تم إخضاعها لفحص كورونا وإبلاغها بأنه يتعين عليها البقاء هناك حتى تعرف النتائج.

وقالت وسائل إعلام محلية إن صديقها، البالغ من العمر 25 عامًا، ثبتت إصابته الفيروس، وهو فى الحجر الصحى الآن.