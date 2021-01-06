3 هواتف.. سامسونج تطلق سلسلتها الجديدة S21

جدة - نرمين السيد - ونشر حساب الشركة على المنصات الاجتماعية مقطع فيديو تشويقى يحدد تاريخ 14 يناير الحالى موعدا لمؤتمرها السنوى، الذى ستزيح فيه النقاب عن عدد من أجهزتها الحديثة.

وسيجرى المؤتمر فى شكل افتراضى عبر الإنترنت، على أن تكون الدعوة مفتوحة فى وجه كل المهتمين بمستجدات الشركة العملاقة.

وحسب التسريبات المتداولة، فإن سامسونج ستطلق 3 هواتف من سلسلة جالاكسى S21. ووفق موقع "غادجيت" التقنى، فإن الأمر يتعلق بـ"إس 21" و"إس 21+" وإس 21 ألترا".

ويعتقد أن هذه الهواتف الجديدة تأتى بدون ملحقات مجانية، مثل الشاحن أو السماعات، فى خطوة مشابهة لما قامت به منافستها "أبل" الأميركية.