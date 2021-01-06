جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "اصل الحكايه فيها يونس" اليوم الأربعاء، تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالتزامن مع إذاعة حلقة برنامج "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس.





ودون عدد من النشطاء على الموقع، موجهين الشكر إلى أحمد يونس على ما يقدمه خلال الحلقة الصباحية من البرنامج، فيما وضع آخرون صور ليونس وكتبوا عليها: أصل الحكايه فيها يونس. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التريند الأول فى مصر.. أصل الحكايه فيها يونس يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.