فيديو.. كاميرا مراقبة تفضح دليفرى شركة عالمية

جدة - نرمين السيد - وأظهرت صور الكاميرا رجل التوصيل وهو يوصل طردا لأحد المنازل، عن طريق إلقائه من فوق السور إلى حديقة الشخص الذى قام بالطلبية، ليكسر الهدية، وفقًا لموقع "ديلى ميل".

وكانت أم تبلغ من العمر 40 عامًا قد طلبت جهاز شحن للأجهزة الإلكترونية، بقيمة 30 دولار، لابنتها البالغة من العمر 14 عامًا، لشحن جهاز الآيفون والأجهزة الأخرى الخاصة بها، لتتفاجئ بالحصول على الجهاز محطما فى حديقة منزلها.

وقالت الأم، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الطرد تضرر عندما فتحته ولم تدرك سبب تلفه إلا عندما فحصت فيديو كاميرات المراقبة للمنزل.. وأنها اتصلت بأمازون أطالب باعتذار وإعادة لقيمة الهدية.

وأكدت أمازون إنها لا توظف سائقى التوصيل بشكل مباشر لكنها ستنظر فى الأمر.. إذ قال متحدث باسم أمازون: "لدينا معايير عالية جدا لمقدمى خدمة التوصيل لدينا ونتوقع أن يتم التعامل مع كل حزمة بعناية".

وأضاف: "لقد أبلغنا الفرق المناسبة داخليا وسنعمل مع العملاء مباشرة فى الأمور المتعلقة بتسليم الطرود الخاصة بهم".