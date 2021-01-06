الإفتاء: لا يجوز للآنسات إزالة شعر الحاجب إلا بشروط

جدة - نرمين السيد - أجاب الدكتور على جمعة محمد، عبر بوابة دار الإفتاء الإلكترونية، أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة فقط.

وأكد أن ذلك مباح للمتزوجة بإذن زوجها، لأنه من الزينة المطلوبة لإعفاف الزوج.