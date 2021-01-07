شاهد .. رب كورونا نافعة .. طبيبان روسيان يعلنان خطبتهما داخل مستشفى عزل

جدة - نرمين السيد - فى ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد لمعظم دول العالم، ومعاناة الجميع منه، إلا أن لـ كورونا وجه آخر قد يكون أفضل من المعهود، حيث احتفل طبيبان بخطوبتهما فى محل عملهما بأحد المستشفيات الروسية أثناء ارتدائهما ملابس واقية كاملة من كورونا، وفى حضور عدد من زملائهما.





وتداول رواد التواصل الاجتماعى لقطات مصورة توثق لحظة قيام الطبيب إيجور أنوخين، البالغ من العمر 26 عامًا، بطلب يد زميلته الطبيبة إيكاترينا فنوكوفا، البالغة من العمر24 عامًا بمحل عملهما، حيث يتوليان علاج المرضى المصابين بـ كورونا فى أحد مستشفيات العزل، بمدينة "كراسنويارسك"، والتى تعد ثالث أكبر مدن منطقة "سيبيريا" فى روسيا. وكشفت اللقطات حالة من البهجة بعد أن أبدت "إيكاترينا" موافقتها على الزواج من زميلها وشرع بقية زملائهما، الذين كانوا بدورهم مرتدين ملابس واقية، فى التصفيق احتفالًا بخطوبتهما موجهين لهما التهنئة.

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