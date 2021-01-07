علماء سنغافورة يحولون العرق لتيار كهربائى

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جدة - نرمين السيد - وأكدت صحيفة "روسكايا جازيتا"، أن العلماء أوضحوا أنه يمكن استخدام الرطوبة المجمعة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل الساعات وأجهزة تتبع اللياقة البدنية وغير ذلك.
وحسب الصحيفة هذه الفكرة ليست جديدة، ففى عام 2013، طور المهندسون الأمريكيون لأول مرة جهازا يمكنه توليد الكهرباء من العرق.
وتطلب الأمر الكثير من الرطوبة للحصول على بعض التأثيرات المهمة على الأقل، بمعنى أنه كان على الشخص أن يتعرق جيدا.
وأوضح العلماء أنه ربما يناسب مثل هذا الجهاز أبطال الأولمبياد فقط، على الرغم من إظهار التأثير، إلا أنه ظل عند مستوى "أنبوب الاختبار".
ويعطى تطور العلماء السنغافوريين فرصة لإيصال هذه الفكرة إلى الجماهير، هذا لأنهم صنعوا مادة تمتص العرق أسرع بست مرات وتحمل 15 مرة رطوبة أكثر من المواد التقليدية، هذا يعنى أنه لم تعد هناك حاجة لجهود كبيرة لاستخراج التيار الكهربائى، بالإضافة إلى ذلك، أشعة الشمس كافية لتجفيف هذا المنتج، لذلك يمكن استخدامه أكثر من مائة مرة.
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