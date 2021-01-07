فى رأس السنة الجديدة.. Apple: إنفاق 540 مليون دولار على التطبيقات

ووفقا لما أورته، "ديلى ميل" البريطانية" قالت شركة آبل إن معظم إنفاق أسبوع العطلة كان على الألعاب ، على الرغم من أنها تضمنت "سلعًا وخدمات" رقمية أخرى.
جدير بالذكر أن هذا على الرغم من قيام Apple بإخراج Fortnite من المتجر - لم تستطع الشركة الاعتماد على عمليات الشراء داخل التطبيق لتعزيز أرباحها النهائية.
وعندما يتعذر على الأشخاص مقابلة بعضهم البعض ويكون الشحن محفوفًا بالتأخيرات، فإن رصيد App Store هو وسيلة سهلة لإرضاء الناس، وإذا لم تتمكن من الذهاب إلى السينما أو المطاعم، فيمكن الاستمتاع بلعبة أو مشاهدة فيلم ماراثون.
وتعتمد الشركة أكثر فأكثر على الخدمات لتعويض تقلبات مبيعات الأجهزة، وتشير الزيادة الكبيرة فى مشتريات App Store إلى أن الإستراتيجية تؤتى ثمارها، حتى لو كانت بعض الخدمات أفضل من غيرها.
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