فيديو.. باتمان برئ من اقتحام الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ولكن ثبت أن اللقطة تعود إلى وقت سابق يعود إلى تظاهرات الأمريكين على مقتل الشاب جورج فلويد، وليس اقتحام الكونجرس الأمريكى عن طريق أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وصادق الكونجرس الأمريكى على حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابى، مقابل حصول ترامب على 232 صوتًا، لتبدأ عهدة جديدة بعد العشرين من الشهر الجارى، برئاسة بايدن.