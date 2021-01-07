تحديث جديد لواتساب يجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع فيسبوك

جدة - نرمين السيد - أفادت مواقع متخصصة بالتكنولوجيا بأن "واتساب" أجرى تحديثا تجريبيا على سياسة الخصوصية فى التطبيق، سيجبر المستخدمين على مشاركة قدر كبير من بياناتهم مع فيسبوك، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وسيتم فى البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذى طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التى ستخدل حيز التنفيذ فى 8 فبراير المقبل.

وبعد ذلك التاريخ، سيكون عليك قبول التحديث الجديد حتى تتمكن من استخدام "واتساب"، وإلا لن تتمكن من استعماله.

ومن المعلومات التى ستطلب من المستخدم: رقم هاتفك ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وغيرها من المعلومات.

وتعد هذه الخطوة انقلاب فى موقف فيسبوك، الذى استحوذ على تطبيق التواصل الفورى مقابل 19 مليار دولار عام 2014.

وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعى قد تعهد فى ما مضى أن بيانات مستخدمى "واتساب" ستظل منفصلة عن بيانات الشركة الأم.