وسيتم فى البداية إبلاغ المستخدمين بالتغيير الجديد الذى طرأ على التطبيق، وسيطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التى ستخدل حيز التنفيذ فى 8 فبراير المقبل.
وبعد ذلك التاريخ، سيكون عليك قبول التحديث الجديد حتى تتمكن من استخدام "واتساب"، وإلا لن تتمكن من استعماله.
ومن المعلومات التى ستطلب من المستخدم: رقم هاتفك ومعلومات عن جهاز الهاتف المحمول وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك وغيرها من المعلومات.
وتعد هذه الخطوة انقلاب فى موقف فيسبوك، الذى استحوذ على تطبيق التواصل الفورى مقابل 19 مليار دولار عام 2014.
وكان عملاق مواقع التواصل الاجتماعى قد تعهد فى ما مضى أن بيانات مستخدمى "واتساب" ستظل منفصلة عن بيانات الشركة الأم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث جديد لواتساب يجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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