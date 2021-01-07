اقتران كوكبى ثلاثى نادر .. الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة فى بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثا صغيرا، ولرؤيتها يجب استخدام المنظار، نظرا لأن الكواكب ستكون منخفضة نحو الأفق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفاً بالكامل بدون وجود عوائق مثل المبانى والجبال.
وأوضح أن كوكب المشترى سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى -مثل سطوع ألمع النجوم فى السماء- إلا أن الكوكب ذى الحلقات لا يمكنه منافسة المشترى الذى يتفوق عليه بحوالى 11 مرة، لافتا إلى أن المشترى هو رابع ألمع جرم سماوى، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالى، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل "بالنسبة للراصد" كوكب عطارد.
وأضاف أنه يوما بعد يوم سيهبط المشترى وزحل نحو موقع غروب الشمس، وفى المقابل يرتفع عطارد مبتعدا عن ضوء وهج الغروب.
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