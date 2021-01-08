إيلون ماسك يتفوق على جيف بيزوس ويصبح أغنى رجل فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتمكن ماسك من تجاوز الرئيس التنفيذى لشركة "أمازون" جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وفقا لما ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية.
وتربع بيزوس على عرش أغنى رجل فى العالم منذ العام 2017 وتبلغ ثروته الآن 184 مليار دولار.
وقفزت أسهم شركة "تسلا" التى يملك ماسك 18% منها فى البورصة، بنحو 4.9 بالمئة، الأربعاء، بعد يومين من إنهاء أول جلسة تداول فى 2021، محققا أرباحا بنسبة 3.4 بالمئة.
واستطاع ماسك زيادة ثروته بحوالى 146 مليار دولار فى آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.
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