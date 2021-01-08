تحذير.. تطبيقات معرفة من زار حسابك مزيفة

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان: هل يمكنك معرفة من زار حسابك فى إنستجرام؟ أوضحت العربية نت خلال تقرير لها، إن الكثيرين يبحثون عن طريقة محددة تتيح لهم معرفة من زار حساباتهم الشخصية أو شاهد المحتوى الذى يقومون بنشره فى إنستجرام، ونعنى هنا مشاهدة المحتوى فقط بدون التفاعل معه، مثل: الإعجاب أو التعليق، ويقومون من أجل هذا بتثبيت العديد من التطبيقات التى تدعى الحصول على معلومات دقيقة حول من شاهد المحتوى الذى تنشره أو زار حسابك.





وأضاف التقرير، أن تطبيق إنستجرام ليس لديه طريقة واضحة تتيح لك ذلك، من أجل حماية خصوصيتك، لأن إتاحة هذه الميزة سيُشكل أسوأ طريقة لانتهاك خصوصية مستخدمى التطبيق. وتابع التقرير: إذا أجريت بحثا سريعا فى متجرى آب ستور أو غوغل بلاى، فستجد العشرات من تطبيقات الجهات الخارجية التى توعدك بمعرفة من زار حسابك فى إنستجرام أو اطلع على منشوراتك بدون التفاعل معها، ولكن الحقيقة هى أن معظم هذه التطبيقات مزيفة ومخادعة. ويقول أليكس هيد كبير مسؤولى البحث والتطوير فى شركة SecurityScoreCard: "إن أى تطبيق يدعى القيام بذلك هو تطبيق مخادع وغير شرعى، فبدلًا من ذلك يقوم على الأرجح بعملية بسيطة للغاية من خلال سحب أسماء مستخدمين عشوائية وإنشاء قائمة مختلفة فى كل مرة تقوم فيها بفتح التطبيق لمعرفة من زار حسابك الشخصى أو قرأ منشوراتك، بينما فى الحقيقة يتتبعك التطبيق ويجمع بياناتك فعليًا لبيعها لاحقًا لشركات البيانات لاستهدافك بالإعلانات الموجهة.

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