أدريانا ليما.. حسناء برازيلية تتربع على عرش عارضات الأزياء

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جدة - نرمين السيد - وُلدت أدريانا ليما فى 12 يونيو عام 1981 فى مدينة سلفادور فى البرازيل، أشرفت والدتها على تربيتها بعد أن هجرهم الأب، منذ طفولتها اشتُهرت بجمالها الساحر وربحت العديد من المسابقات.
فى عمر 13 حصلت ليما على المركز الأول فى مسابقة جمال على كستوى البرازيل، ثم سافرت فى عمر صغير إلى أمريكا لتعمل كعارضة أزياء وإعلانات محترفة وتمكنت من شق طريقها فى نيويورك لتظهر على أغلفة العديد من المجلات العالمية.
تزوجت أدريانا من لاعب كرة السلة المحترف ماركو ياريتش وأنجبت منه طفلتين قبل أن ينفصل الثنائى فى عام 2016.
شاركت فى حملات إعلانية وعروض أزياء لكبار المصممين وأشهر الماركات فى العالم.
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