قريبا.. أحذية وأوراق نقدية وأسطح ذاتية التنظيف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ديلى ميل" البريطانية، أن شركة Unilever العالمية أوضحت أن التكنولوجيا الجديدة، الحاصلة على براءة اختراع، قيد التطوير منذ أكثر من 10 سنوات حيث تم إجراء دراسات مكثفة للمواد الكيميائية الطبيعية فى الأعشاب البحرية.
وأضافت أن المادة الجديدة يمكن أن تستخدم فى طائفة متنوعة من التطبيقات المُحتملة من بينها منع نمو الفطريات فى الغسالات والتنظيف الذاتى للأوراق النقدية بالإضافة إلى تطبيقات شتى فى المجال الطبى.
وأشارت دراسات طبية، إلى أن 80% من حالات العدوى البكتيرية تحدت من تكوين الأغشية الحيوية التى تنمو على العديد من الأسطح.
وتعمل تلك الشركات على تصنيع أحذية وأوراق نقدية وأسطح أخرى من مادة ذاتية التنظيف ومضادة للبكتيريا.
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