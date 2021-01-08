فيسبوك تلغى زر الإعجاب من الصفحات العامة وتكتفى بالمتابعين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، قالت فيسبوك فى منشور لها، إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين فى الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.

كما أوضحت: "نلغى الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التى يفضلونها".

إلى ذلك أشارت إلى أن الإعجاب فى الصفحات لم يعكس شعبيتها بشكل حقيقى، وأن العديد من الأشخاص توقفوا عن "متابعة" الصفحات بعد "الإعجاب" بها.

وبإزالة زر الإعجاب، ستعكس الصفحات العامة الآن مدى اهتمام المتابعين الذين سيتابعون الصفحات ويحصلون على محتواها على صفحاتهم بشكل دورى.