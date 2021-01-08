Ebay يحذف إعلان بيع منصة الكونجرس بعد عرضها بـ15 ألف دولار

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وكان أحد المحتجين استغل الحدث، وعرض المنصة الرسمية للنواب للبيع عبر موقع "Ebay" بسعر مبدئى 15 ألف دولار، إلا أنه تم حذف الإعلان فى غضون ساعات من نشره، ولم تعلق السلطات الأمريكية على واقعة سرقة المنصة حتى الآن.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى صورة لأحد الأشخاص يحمل منصة المتحدث باسم محلس النواب الأمريكى بالكونجرس، ولم يتم التأكد من نقل المنصة خارج المقر قبل أن تحاصر قوات الأمن مبنى الكونجرس وتخرج المحتجين بعد اقتحامه.
واقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى يوم 6 يناير الجارى، واقتحموا الحواجز التى وضعتها الشرطة الأمريكية حول المبنى، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونجرس ورفعوا أعلاما وهتافات مناصرة لترامب، وأخرى رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى فاز فيها جو بايدن بالمنصب.
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