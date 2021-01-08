الأمم المتحدة : ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبى اختفى بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة لهذه المنظمة الأممية، "إنها تؤكد ما أعلنته يوم 6 يناير الجارى بأن ثقب الأوزون فى القطب الجنوبى التأم بعد 4 أشهر من ظهوره"، موضحة أنه الأضخم منذ أن بدأ الرصد فى هذا المجال، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حذرت فى مقر الأمم المتحدة بجنيف فى شهر أكتوبر من العام الماضى، بعد دراستها الغلاف الجوى بالتعاون مع وكالة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوى التابعة للاتحاد الأوروبى، من كون ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبى قد وصل إلى أقصى مداه عام 2020 وأصبح من بين الأكبر والأعمق فى السنوات الأخيرة.