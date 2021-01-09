متساويا مع 2016 .. الأمم المتحدة : 2020 كان الأشد حرارة فى العالم

جدة - نرمين السيد - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن العام 2020 كان الأشد حرارة فى كوكبنا منذ بدء رصد الأحوال الجوية عبر العالم، فى تكرار لنفس المستوى الحرارى لسنة 2016، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة.





ويعتبر السقف الذى بلغه دفئ المناخ فى كوكب الأرض خلال عامى 2020 و2016 مستوى غير مسبوق تاريخيا مؤكدا نزعة التحولات المناخية العميقة التى تضرب العالم. كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع وكالة "كوبرنيكوس" الأوروبية، أن منطقة سيبيريا فى شمال الكرة الأرضية والقطب الجنوبى قد شهدا عام 2020 أعلى درجات حرارة عبر التاريخ، فاقت فى بعض الجهات المعدل المعتاد المقدر بـ 6 درجات، مما أدى إلى ذوبان كتل جليدية فى مساحات واسعة خلال الصيف الماضى.

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