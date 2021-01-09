لمحاربة عنف مؤيدى ترامب.. وقف تطبيق Parler على جوجل

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه عقب تعليق موقع "تويتر" حساب الرئيس الأمريكى بشكل دائم بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف، قال محرك البحث إنه سيحظر Parler وأعطى آبل الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة تنسيق مفصلة.
وParler هى شبكة اجتماعية هاجر إليها العديد من مؤيدى ترامب بعد أن تم منعهم من استخدام منصات مثل تويتر، حيث تمت مشاركة خطط الاحتجاجات فى واشنطن العاصمة التى انتهت باقتحام مبنى الكابيتول هذا الأسبوع على نطاق واسع على هذا التطبيق.
والإجراءات التى اتخذتها شركتا جوجل وأبل تعنى أن Parler قد يصبح غير متاحا للتنزيلات الجديدة على متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة الرئيسية فى العالم فى غضون يوم واحد. سيظل متاحًا فى متصفحات الجوال.
وقال جون ماتزى، الرئيس التنفيذى لشركة Parler، إن شركة آبل تطبق المعايير التى لا تنطبق على نفسها، وأن الشركات تهاجم الحريات المدنية، وتنسيق أعمال الشغب والعنف والتمرد لا مكان له على وسائل التواصل الاجتماعى.
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