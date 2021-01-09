لماذا لم تنقرض التماسيح بعد اصطدام الكويكب الذى قضى على الديناصورات ؟



جدة - نرمين السيد - وحيرت كيفية نجاة التماسيح من ضربة الكويكب الذى أباد الحياة على الأرض العلماء لعقود، وما زاد من الحيرة هو مدى الشبه بين تمساح اليوم وتلك التى عاشت فى العصر الجوراسى، منذ حوالى 200 مليون سنة.

ووفقا للدراسة الحديثة، فقد نجت التماسيح من اصطدام الكويكب الذى قضى على الديناصورات بفضل شكل جسمها "المتنوع" و"الفعال"، والذى سمح لها بالتعامل مع التغيرات البيئية الهائلة الناجمة عن الاصطدام.

فالتماسيح يمكن أن تعيش وتنمو فى الماء أو خارجه، كما يمكنها أن تعيش فى ظلام دامس، إضافة إلى أنها قوية جدا، مما يعنى أنها يمكن أن تنجو من الإصابات الرهيبة.

وتفضل التماسيح عموما الظروف الدافئة، مثل تلك التى كانت موجودة فى عصر الديناصورات، لأنها لا تستطيع التحكم فى درجة حرارة أجسامها وبالتالى فإنها تحتاج إلى الدفء من البيئة.

وبحسب الدراسة، فعندما اصطدم الكويكب العملاق بخليج المكسيك قبل 66 مليون سنة، وتسبب بالقضاء على العديد من النباتات والحيوانات على الأرض، نجت التماسيح من خلال استخلاص الطاقة من الشمس.

وهذا يعنى أن التماسيح لم تكن بحاجة إلى الأكل مثل الحيوانات ذوات الدم الحار، كالطيور أو الثدييات، من أجل البقاء على قيد الحياة.

ومنذ ذلك الحين، تغيرت التماسيح قليلا جدا، ويعتقد الباحثون أن تنوعها المحدود وافتقارها الواضح للتطور مفتاح نجاحها، كما ذكرت صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية.