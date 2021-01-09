سامسونج تعلن عن ريموت كنترول يعمل بالطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت "سامسونج" عن اختراعها كجزء من مخطط "Going Green" الخاص بشاشتها التلفزيونية، وهو مصنوع من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويحتوى جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، والمسمى جهاز التحكم عن بعد فى الخلايا الشمسية، على لوحة شمسية صغيرة، ويمكن شحنها باستخدام الضوء الداخلى والخارجى، بالإضافة إلى توصيله بالكهرباء.

وتؤكد "سامسونج" أنه بفضل اختراعها الجديد ستتمكن من منع إهدار ما يقرب من 99 مليون بطارية على مدار 7 سنوات.

وتعهدت "سامسونج" بتقليل البصمة الكربونية لأجهزتها التلفزيونية على مدار السنوات العديدة القادمة، فضلا عن السعى لتقليل استهلاك الطاقة فى منتجاتها واستخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها.