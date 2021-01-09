سونى تطرح لأول مرة سماعات 360 درجة

جدة - نرمين السيد - وعرض موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، اللقطات الرسمية الأولى للسماعات الجديدة من سونى، التى تطرح منها طرازين باسم SRS-RA5000 واسم SRS-RA3000.

وتعزز سماعات سونى الجديدة من تجربة البث الصوتى بتقنية المجال الافتراضى للأصوات، مستغلة زاويتها للبث بنطاق 360 درجة، لتجعل المستمع يشعر وأن الأصوات تأتى له من جميع الاتجاهات من حوله.

وصممت سونى السماعات، بأن تتكون من ثلاث سماعات رئيسية من الأعلى تبث الصوت بزاوية 360 درجة، ومن الجوانب يدعمها ثلاث سماعات، وهى تبث الصوت بدرجة نقاء فائقة.

ومن المرتقب أن تطرح سونى سماعاتها الجديدة للبيع بالأسواق بحلول فترة الربيع المقبلة خلال عام 2021 الجارى.