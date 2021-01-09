بعد عقاب جوجل .. تحذير جديد لـ تطبيق بارلى من آبل

جدة - نرمين السيد - وتصمم شركة "بارلى" على القول بأنها "غير منحازة" على مواقع التواصل الاجتماعى وقد أثبتت شعبيتها لدى الأشخاص الممنوعين من "تويتر"، حسبما نشرته الـ"بى بى سى" البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذى لتطبيق"بارلى" جون ماتزى: إنه "لن نرضخ للشركات ذات الدوافع السياسية وأولئك المستبدين الذين يكرهون حرية التعبير!".

لكن "جوجل" قالت إن "التطبيق فشل فى إزالة المشاركات التى تحرض على العنف".

ومن جهتها، حذرت شركة " آبل" أيضا شركة "بارلى" من أنها ستزيل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بها إذا لم تمتثل لمتطلبات الإشراف على المحتوى.