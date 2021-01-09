متجر تطبيقات آبل يحقق مبيعات بـ64 مليار دولار فى 2020

جدة - نرمين السيد - وحقق "آب ستور" إيرادات بقيمة 64 مليار دولار العام الماضى، لتتفوق على النسبة المقدرة وهى 50 مليار دولار التى حققتها فى عام 2019، بحسب تحليل شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية.
ويرجح موقع "ذا فيرج" المعنى بأخبار التكنولوجيا أن تلك الزيادة الكبيرة فى المبيعات تعود إلى جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتى شجعت الناس على شراء العديد من الألعاب وتطبيقات الألعاب البدنية، بالتزامن مع طول فترة بقائهم فى المنزل وخضوعهم للحجر الصحى.
ويشير الموقع إلى أن متجر تطبيقات "آبل" أكثر فئات الشركة الأمريكية نموا، وتحصل منه على نسبة 30% من معظم الأرباح التى يجنيها.
وخففت شركة "آبل" قبضتها حاليا على مطورى التطبيقات المطروحة فى متجرها، إذ تقتطع منهم 15% من أرباحهم، والذى يجنى كل منهم مليون دولار فى العام الواحد.
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