التريند الأول فى مصر.. اظبط صباحك مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "اظبط صباحك مع يونس" اليوم الأحد، تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالتزامن مع إذاعة حلقة برنامج "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس.





وقدمت حلقة اليوم الأحد من البرنامج، مجموعة من الأغانى المختلفة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة فقرة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.

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