Nio الصينية تقتحم سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت العين الإخبارية، تتميز سيارة سيدان بأجهزة استشعار القيادة المستقلة المدمجة فى جسم السيارة.
ويأتى إطلاق السيارة ET7، فى حدث أقيم فى مدينة تشنغدو، غرب الصين، فى الوقت الذى بدأت فيه شركة تسلا المنافِسة، بيع سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات موديل Y المصنوعة داخل الأراضى الصينية.
وتهدف شركة Nio إلى توسيع تشكيلة منتجاتها لجذب المزيد من العملاء، إذ تشكل سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعى نحو 46% من إجمالى المبيعات فى سوق سيارات الركاب بالصين.
يذكر أنه يوجد حاليًا فى الصين 172 محطة تبديل طاقة و100 محطة شحن طاقة لتزويد مستخدمى NIO بتجربة أفضل أثناء قيادة سيارة تعمل بالبطارية.
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