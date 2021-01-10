صور .. ملابس تناسب حفلات زفاف الشتاء

جدة - نرمين السيد - وبسبب انتشار فيروس كورونا، أصبحت حفلات الزفاف تقام بالأماكن المفتوحة فى الهواء الطلق، ما يزيد من حيرة الفتيات لرغبتهن فى التألق بإطلالة أنيقة والشعور بالدفء فى نفس الوقت.

ولكن هناك بعض الطرق، التى تساعد على التألق فى حفلات زفاف موسم الشتاء، منها اختيار موضة التوب والتنورة بدلا من ارتداء فساتين السهرة.

ويسبب اختيار موضة البليزر الفستان مع جوارب طويلة منح مرتديته إطلالة دافئة خلال برد الشتاء.

كما يعد الجمبسوت هو البديل المثالى لفساتين السهرة فى حفلات زفاف الشتاء، لذلك يمكن ارتداء جمبسوت مرصعة بالفصوص أو ميتاليك لمواكبة أجواء السهرة.

ويعتبر ارتداء فستان من القطيفة أو صوف أو مصنوع من أى مواد سميكة دافئة أفضل اختيار بحفل الزفاف الشتوى للظهور بشكل أنيق مع الشعور بالدفء.