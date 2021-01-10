صور.. أزياء مبهرة على طريقة الفلبينية كايلى فيرزوسا

جدة - نرمين السيد - ونشأت فيرزوسا فى باجويو بـ الفلبين، ونالت شعبية كبيرة فى مجالها لجمالها وبساطة إطلالاتها. وشاركت كايلى فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وتوجت بمسابقة بين بينانج بيليبيناس إنترناشونال 2016 ومسابقة ملكة جمال الأمم لنفس العام. وتعتبر كايلى فيرزوسا هى سادسة فلبينية تفوز فى مسابقة ملكة جمال دولية 2016. وتحرص كايلى على رشاقتها من خلال انتظامها فى ممارسة التمارين الرياضية، وذلك ما أوضحته صورها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".

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