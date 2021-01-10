قريبا.. تسجيل مكالمة «الأرقام الغريبة» تلقائيا

جدة - نرمين السيد - ويساهم تحديث تطبيق "جوجل فون"، فى التمكن من تسجيل المكالمات للأرقام غير المسجلة بصورة تلقائية، مع منح صاحب الهاتف القدرة على توقف تسجيل المكالمات قبل الاتصال أو خلاله، وفقا لما جاء فى موقع "جى إس إم آرينا".

وتختبر جوجل تلك الميزة عبر أجهزة بيكسل التابعة لها، ونوكيا وشاومى، كما أنه من المقرر طرح تلك الخدمة عبر هواتف الأندرويد بعد الانتهاء من اختبارها.

ويتم حفظ تلك المكالمات على هواتف المستخدمين فقط دون الإطلاع عليها من قبل مسؤولى جوجل أو غيرها.