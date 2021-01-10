بسبب الخصوصية .. تطبيق signal بديلا جيدا لـ واتساب

جدة - نرمين السيد - ويعتبر تطبيق "signal" من تطبيقات المراسلات الفورية على الهواتف، والتى تعد بديلا لتطبيق "واتساب" الذى يخشاه البعض بعد تحديث سياسة الخصوصية فيه والذى سيقوم بمشاركة بيانات أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم مع "فيسبوك" لأهداف إعلانية، وفقا لموقع "indianexpress".
ولإنشاء مجموعات عبر تطبيق "signal" وفقا لموقع " TOI الهندى"، يجب فتح التطبيق واختيار أيقونة القلم من الركن الأيمن السفلى ثم اختيار مجموعة جديدة.
وبعدها يتم تحديد جهات الاتصال أو ادخال أرقام الهواتف يدويا، كما يمكن الضغط على أى جهة اتصال محددة لإزالتها من القائمة.
ثم النقر فوق التالى لمعرفة نوع المجموعة وكتابة اسمها وأخيرا الضغط على إنشاء، ومن الممكن أن تضم المجموعة الواحدة أكثر من 150 مشاركا كحد أقصى.
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