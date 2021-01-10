يابانيون يستعينون بطقوس غريبة للتغلب على كورونا

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور التى ترصد إحياء تلك الطقوس الروحانية داخل حمام بارد. ويقوم هؤلاء الأشخاص بأداء بعض التمرينات للإحماء فى حمام يمتلئ بالماء البارد وكتل الثلج، بالإضافة إلى ترديد الهتافات تحت حرارة بلغت 5.1 درجة مئوية، وفقا لما جاء فى "رويترز". واستعان هؤلاء بالماء المثلج لاعتقاد الشعب اليابانى أن الماء البارد يساعد على تطهير النفوس وحضور الأرواح الصلبة التى تساعد فى التغلب على كورونا. وشارك فى تلك الطقوس 12 فردا دون وجود مشاهدين بسبب انتشار كورونا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

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