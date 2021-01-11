تقنية جديدة لا سلكية لمحاربة السمنة

جدة - نرمين السيد - وطبقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التقنية الجديدة تعمل على توفير إحساس بالشبع، عن طريق تثبيت النظام على شكل مجداف بالمعدة والذى يتكون من رقائق دقيقة ومصابيح تطلق الضوء نحو نهايات عصبية محددة.
وأضافت الصحيفة أن الميزة فى هذا الجهاز والتى تجعله أفضل من غيره، عدم حاجته إلى مصدر طاقة، إذ أنه لا سلكى، ويمكن التحكم به من الخارج.
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