تشغيل الدماغ يجيب ملايين .. زوجان بريطانيان يبتكران شامبو يمنع تساقط الشعر

جدة - نرمين السيد - الأزمة تمثلت فى مشكلة تساقط شعرهما، حيث قرر تحويلها إلى عمل مربح حقق لهم ثروة بالملايين فى سنوات قليلة.

ووفقا لما ذكرته لصحيفة ميرور البريطانية، كان مات ووترمان "44 عاماً"، وزوجته جيل "46 عاماً"، قد قاما بتجريب عدد كبير من المنتجات باهظة الثمن لمحاربة تساقط الشعر دون فائدة، إلا أنهما قررا العمل على إنتاج "شامبو" خاص بهما يقاوم تساقط الشعر.

وبالفعل، ابتكر الزوجان خلطة سحرية فى المنزل باستخدام الكافيين ومستخلص إكليل الجبل والبيوتين وبروتين الترمس، وكلها مكونات معروفة بتعزيز نمو الشعر، وبدءا ببيع منتجهما والتسويق له على موقع "أمازون" الأمريكى الشهير.

وأطلق الزوجان على المنتج اسم "Watermans"، حيث حقق نجاحا كبيرا، وأصبح يباع منه عبوتين فى الدقيقة.

ويبلغ سعر عبوة الشامبو 13.95 جنيه إسترلينى "17.5 دولار"، فى حين تصل قيمة الشامبو مع البلسم إلى 24.95 جنيه إسترلينى "31 دولار".

وحقق الزوجان 5 ملايين جنيه إسترلينى خلال عام 2019 من هذا العمل، وحوالى 10 ملايين جنيه إسترلينى "12.5 مليون دولار" فى عام 2020.