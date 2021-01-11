آبل تخطط لإطلاق جهاز iPad mini من الجيل السادس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره "الموقع"، فربما يكون التحسين الأكبر فى مواصفات الجهاز هو الشاشة الأكبر فى الطراز الجديد والتى من المتوقع أن تكون 8.4 بوصة مقارنة بشاشة 7.9 بوصة المستخدمة فى جميع الإصدارات السابقة من الجهاز.
وسيحافظ iPad mini الجديد على Touch ID فى الإطار السفلى، ويدمج أحدث إصدار من iPad Air مستشعر بصمات الأصابع مع زر الطاقة الموجود فى الشاشة، وقد يؤدى تغيير واحد محتمل على iPad mini من الجيل السادس إلى إطار أضيق مشابهًا للجيل الثالث من iPad Air لعام 2019.
جدير بالذكر، أن شركة آبل، شهدت خلال العام الماضى 2020، رغم ظروف كورونا، انتعاشًا فى مبيعات الأجهزة اللوحية، حيث باعت الشركة ما قيمته 23.72 مليار دولار من وحدات iPad خلال السنة المالية 2020 مقابل 11.5٪ على أساس سنوى.
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