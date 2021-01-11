نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. إغلاق طرق بسبب الشبورة أبرزها محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أغلقت بعض الطرق لوجود شبورة مائية منها طريق العين السخنة ومحور 26 يوليو وطريق إسماعيلية الصحراوى والعلمين الصحراوى وغرب إسكندرية الصحراوى وطريق السويس الصحراوى.

ولفت إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، تشير إلى أن الحركة المرورية هناك تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تزيد الحركة المرورية عند طريق الواحات وأعلى مناطق الخصوص.

بينما محافظة القاهرة تزيد فيها الكثافة المرورية عند محور الفردوس، بالإضافة إلى الازدحام فى أعلى كوبرى الحدائق.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور بعض النصائح لتفادى حوادث الشبورة المائية من خلال إضاءة النور الأمامى فى وضع المنخفض وفتح زجاج السيارة، والسرعة فى حدود ما تسمح به الرؤية ومضاعفة مسافة الآمان بين السيارات.