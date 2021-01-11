بطل العالم لـ صباحك ومطرحك: الشطرنج يعلم الطفل التفكير واتخاذ القرارات

جدة - نرمين السيد - وأشار باسم خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، فى لقائه مع الإعلامى أحمد يونس، إلى أن الشطرنج الرياضة الوحيدة التى يمكن ممارستها من المنزل أو أون لاين.
وقال بطل الشطرنج: "الاهتمام بالشطرنج مكانش موجود تماما فى مصر لحد من أسبوع واحد لما بدأت الـ posts عن البطولات اللى حققتها تنتشر".
وأوضح دور مسلسل "The Queen's Gambit" فى زيادة الاهتمام بالشطرنج عالميا، مضيفا أن الشطرنج يلعب دورا مهما فى تعلم الطفل التفكير الصحيح واتخاذ القرارات والقدرة على التخيل.
ويأمل باسم فى إضافة تلك الرياضة بالمدارس لدوره فى تزويد الفرد بالعديد من المهارات.
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